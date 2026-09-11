إقبال أهالى قرى الطود على فعاليات قافلة التحالف الوطنى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - شهدت قرية المهيدات بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بدء توافد المواطنين على قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع محافظة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف الوصول بالخدمات المتكاملة إلى المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم بالمجان.

وتتضمن القافلة تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية والتنموية، حيث تشمل العيادات الطبية تخصصات الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والأنف والأذن، والأسنان، والنساء والتوليد، مع توفير الأدوية والعلاج بالمجان من خلال الصيدليات المخصصة ضمن فعاليات القافلة.

القافلة تتضمن قوافل شاملة ومعرض ملابس بالمجان ومساعدات غذائية

كما تتضمن القافلة تنظيم قوافل عيون شاملة، إلى جانب استقبال طلبات إجراء عمليات العيون، فضلًا عن استقبال طلبات إجراء عمليات القلب والقدم السكري، وتلقي طلبات الحصول على الأجهزة التعويضية.

وتوفر القافلة كذلك معرضًا للملابس بالمجان، إلى جانب تقديم مساعدات غذائية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم توصيلها إلى منازل المستحقين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستهدفة.

تستقبل القافلة طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية

وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، تستقبل القافلة طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى استقبال وتوعية وتلقى طلبات الغارمين، بما يتيح تقديم أوجه الدعم المناسبة للحالات المستحقة وفقًا للضوابط المنظمة، كما تشهد القافلة تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب للأطفال، إلى جانب عقد جلسات للتوعية البيئية، فضلًا عن تواجد عيادات المبادرات الرئاسية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين.

وتأتى هذه القافلة في إطار استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول بالخدمات والمساعدات إلى المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والإنسانية والتنموية والثقافية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

بدء توافد أهالى قري الطود على فعاليات قافلة التحالف الوطنى بدء توافد أهالى قري الطود على فعاليات قافلة التحالف الوطنى

بدء توافد أهالى قري الطود على فعاليات قافلة التحالف الوطنى بدء توافد أهالى قري الطود على فعاليات قافلة التحالف الوطنى