فوز يونايتد وبايرن وكومو في الأبطال

فوز يونايتد وبايرن وكومو في الأبطالاستهل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشواره في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس، بانتصار على ضيفه فريق صباح، بطل أذربيجان، برباعية دون رد، على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم يونايتد بثلاثية في الشوط الأول، حيث افتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 42، بينما سجل بنيامين سيسكو الهدف الثالث، بعدها بثلاث دقائق، ليختتم ليساندرو مارتينيز رباعية "الشياطين الحمر" في الدقيقة 61.

وتغلّب بايرن ميونخ الألماني على بودو/غليمنت النرويجي بخماسية، بدأها جمال موسيلا في الدقيقة 47، ومن ثم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 61، وبعدها ختم ألفونسو ديفيز في الدقيقة 77 ومايكل أوليسي خماسية النادي البافاري.

وانتصر كومو الإيطالي على ضيفه لايبزيغ الألماني برباعية، إذ سجل مارتن باتورينا الهدف الأول في الدقيقة 15، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 38، وأساني دياو في الدقيقة 54، وماكسيمو بيروني في الدقيقة 90، فيما سجل ندريا ماكسيموفيتش الهدف الوحيد لصالح الفريق الألماني في الدقيقة 58.

وفي لقاء سلافيا براغ التشيكي ونظيره لانس الفرنسي، نجح الأخير في قلب النتيجة والانتصار 3-2، بعدما تقدم الأول عبر دانييل شتوم في الدقيقة 51، فيما عدل عبد الله سيما النتيجة للنادي الفرنسي في الدقيقة 73، وبعد أن أعاد شتوم، سلافيا للمقدمة، أحرز فلوران ثوفين وروبين أغويلار، هدفي الانتصار الثاني والثالث للانس، في الوقت المضاف إلى عمر اللقاء.

من جهته، نجح أيندهوفن الهولندي، في قلب تأخره بهدف واحد ليتعادل 1-1 أمام ضيفه شاختار دونيتسك، لينهي سلسلة نتائج سيئة في مبارياته الافتتاحية خلال مشاركاته الخمس الأخيرة بالدوري، وكان متأخراً في النتيجة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك سيرجينيو ديست التعادل.

وفي مباراة أخرى، تعادل روما الإيطالي 1-1 أمام مضيفه فنربخشة التركي. وتقدم الفريق الضيف في إسطنبول في الدقيقة 39 عبر برايان كريستانتي، لكن فنربخشة، الذي عاد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام 18 عاماً، استجمع قواه وتعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عن طريق أرشي براون.