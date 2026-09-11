أخبار اليمن : العدو يستهدف 4 محافظات بـ64 غارة

العدو يستهدف 4 محافظات بـ64 غارةأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز وتم إجباره على المغادرة.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي، تم بعدد من صواريخ أرض - جو محلية الصنع.

ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية 64 غارة جوية، توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف، من خلال طائرات نوع F15 وتايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط.