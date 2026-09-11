بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: لدعم منتجات الأسرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 01:29 صباحاً - المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تشهد افتتاح معرض "المرأة في .. القاهرة" بشبرا مصر



شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، افتتاح معرض "المرأة في .. القاهرة" لمستلزمات الأسرة المصرية، الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بنادي هابي لاند بشبرا مصر، ضمن البرنامج القومي لحماية ودعم الأسرة بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعددًا من قيادات المحافظة، كما جاء بمشاركة واسعة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، ووحدة حقوق الإنسان، وجهاز تشغيل الخريجين بمحافظة القاهرة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن عددًا من جمعيات المجتمع المدني.









تتضمن المعرض عددًا من المنتجات المتنوعة من المشغولات اليدوية والجلدية، والاكسسوارات، والديكوباج، والمكرمية، والملابس، واللوحات الفنية، والعطور، وغيرها من المنتجات، التي تعكس ثقافة الشعب المصري الأصيل، التي تتميز بالجودة والدقة في الاتقان

وشهد المعرض إطلاق مبادرة "طمأنة"، التي ستنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، بهدف تعزيز الوعي والدعم المجتمعي، وترسيخ مفهوم المساندة والحماية والتمكين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وطمأنينة للمرأة والأسرة، وكذلك فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس ووحدة حقوق الإنسان بمحافظة القاهرة، تأكيدًا على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة المعارض، التي تنفذها الجهات المختلفة بالتنسيق مع المجلس، لتعزيز تسويق منتجاتهم، وتشجيع العمل الحر، والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أكبر في الاقتصاد المصري.

أشارت أن حرص الجهات المختلفة على التعاون مع المجلس لتنفيذ فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" يعكس إيمان جهات الدولة المختلفة بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصهم على تضمين مكون الإعاقة في مختلف الملفات، والبرامج والمشروعات، والمبادرات.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هذا المعرض يجسد صورة مشرقة لقدرة المرأة على الإبداع والإنتاج وتحويل المهارة إلى فرصة، من خلال ما يقدمه من مشغولات يدوية ومنتجات تعكس موهبة المرأة المصرية وحرصها على المشاركة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب شركائنا من مبادرة بهية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أكد أن محافظة القاهرة ستظل حريصة على دعم كل جهد يستهدف تمكين المرأة، وتعزيز قدراتها، وفتح آفاق جديدة أمامها، لأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في أسرة أكثر استقرارًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومستقبل أكثر قوة، موجهًا الشكر والتقدير لكل الجهات والمؤسسات المشاركة، ولكل سيدة مصرية اختارت أن تجعل من موهبتها وعملها وإرادتها طريقًا لصناعة مستقبل أفضل لها ولأسرتها ومجتمعها.