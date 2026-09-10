إصابة عمرو الجزار لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 05:25 مساءً -

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك وفقًا لنتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح جاب الله أن الفحوصات والأشعة التي أجراها عمرو الجزار أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين استكمال إجراءات العلاج والتأهيل.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه جارٍ التنسيق لتحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعملية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لحالته الطبية.

الأهلي يواجه أهلي بني غازي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام أهلي بني غازي الليبي اليوم الخميس، في ختام معسكر الفريق الليبي المقام حالياً في مصر، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة في تجهيز اللاعبين البدلاء قبل لقاء أبوقير للأسمدة .

ويستهدف الجهاز الفني للأهلي من المباراة منح اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة المقاولون العرب نفس الحمل البدني تقريباً الذي حصل عليه اللاعبون الأساسيون، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية.

سياسة عموتة في تجهيز بدلاء الأهلي

وتأتي المباراة في إطار سياسة الجهاز الفني التي تعتمد على خوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية، من أجل الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق ومنح البدلاء فرصة المشاركة والحصول على الحمل البدني المناسب.

وكان الأهلي قد خاض مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر الجهاز الفني مواجهة أهلي بني غازي ودياً للاستفادة من العناصر التي لم تشارك أو حصلت على دقائق قليلة خلال اللقاء الرسمي.

ويختتم أهلي بني غازي الليبي معسكره الإعدادي في القاهرة بمواجهة الأهلي، ضمن استعداداته للموسم الجديد، فيما يستغل الأهلي اللقاء في تجهيز لاعبيه للمباريات المقبلة.