التشكيل الرسمي للنادي الأهلى أمام المقاولون العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 08:33 مساءً - أعلن الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب ، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب كالتالي:

-حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل كوكا

- خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد سيد زيزو

- خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

لعب الأهلي والمقاولون، 83 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود المقاولون العرب موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة يوم 5 مارس 2006 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وإبراهيم القاضي (عكسي).

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 60 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 149 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة موسم 2023-2024، وبنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هدافو مباريات الأهلي والمقاولون

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.