مدبولى: تكليفات للمحافظات بزيادة الرقعة الخضراء بها والتوسع فى زراعة الأشجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، واستهله قائلاً: "يسرني أن أتقدم اليوم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 74 للفلاح، الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، بتهنئة من القلب إلى جموع مزارعي مصر، ملح أرضنا الطيبة، وسواعدها الفتية التي تغرس وتزرع وتحصد وتجني".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المُناسبة لا يمكن لها أن تمضي كل عام، دون توجيه تحية تقدير لدور الفلاح المصري في مسيرة التنمية، والإعزاز لجهوده المتواصلة عبر العقود، في اتساع الرقعة الخضراء أفقياً ورأسياً، في الوادي والأراضي المُستصلحة، لتحقيق أهداف الاقتصاد في تدعيم الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة - بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - بتوفير كل أوجه الدعم والمُساندة لفلاحي مصر، حيث تحرص الحكومة على تقديم كل الحوافز والتيسيرات المُمكنة، لدفع الإنتاج الزراعي ومُضاعفة جودته وتنافسيته إقليميا ودولياً.