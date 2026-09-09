دينا مشرف تهز عرش تنس الطاولة العالمي.. انتصار تاريخي على المصنفة الخامسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:38 مساءً - فجّرت دينا مشرف، نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات، واحدة من أكبر مفاجآت بطولة الأبطال المقامة حاليًا في ماكاو، بعدما حققت انتصارًا تاريخيًا على منافستها الصينية المصنفة الخامسة عالميًا.

وحسمت اللاعبة المصرية المواجهة بنتيجة 3-1، في لقاء قوي ضمن منافسات دور الـ32، لتؤكد قدرتها على مقارعة كبار المصنفات على مستوى العالم، وتكتب إنجازًا استثنائيًا في تاريخ تنس الطاولة المصرية.

وباتت دينا مشرف أول لاعبة مصرية تنجح في التغلب على لاعبة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، لتدخل بذلك تاريخ اللعبة من أوسع أبوابه.

ولم يتوقف الإنجاز عند حدود المفاجأة، إذ ضمنت مشرف تأهلها إلى دور الـ16، لتواصل مشوارها في البطولة وسط طموحات بمواصلة الانتصارات والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتتطلع بطلة مصر إلى البناء على هذا الفوز الكبير خلال مواجهاتها المقبلة، أملاً في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الدولية، ويعزز حضور تنس الطاولة المصرية بين كبار اللعبة عالميًا.

ويأتي هذا التألق بعد مشاركة دينا مشرف في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية عام 2026، حيث انتهى مشوارها في منافسات فردي السيدات عند دور الـ16 عقب خسارتها أمام لاعبة من تركيا بنتيجة 4-0.