موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 07:33 مساءً - يستهل فريق برشلونة الإسباني المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فينورد الهولندي على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري للموسم الكروي 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لتوجيه رسالة مبكرة إلى جميع منافسيه.

برشلونة ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

ويخوض برشلونة البطولة هذا الموسم بطموحات كبيرة، بعدما وضع استعادة لقب دوري أبطال أوروبا على رأس أهدافه، في ظل غياب الكأس القارية عن خزائن النادي منذ عام 2015، حين توج باللقب للمرة الأخيرة.

ويأمل الفريق الكتالوني أن تكون النسخة الحالية بداية جديدة نحو استعادة أمجاده الأوروبية، خاصة أن برشلونة يمتلك تاريخًا حافلًا في البطولة، ويتطلع إلى العودة مجددًا إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب عن المشهد النهائي.

وكان برشلونة قد اقترب من خوض المباراة النهائية في النسخة قبل الماضية، بعدما بلغ الدور نصف النهائي، إلا أن أحلامه توقفت أمام إنتر ميلان الإيطالي، في مواجهة حسمت بطاقة التأهل لصالح الفريق الإيطالي.

ولم تكن مسيرة برشلونة في النسخة الماضية أفضل حالًا، بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب اصطدامه بـ أتلتيكو مدريد، الذي نجح في إقصاء الفريق الكتالوني وإنهاء مشواره الأوروبي.

ويبحث برشلونة أمام فينورد عن انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره، خاصة أن نظام البطولة الجديد يمنح كل مباراة أهمية مضاعفة، ويجعل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط هدفًا أساسيًا منذ الجولة الأولى.

موعد مباراة برشلونة وفينورد

موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا هو اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، عبر قناة beIN sports 1.، بينما أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، إلى علي محمد علي.