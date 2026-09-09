أخبار اليمن : استهداف عمق العدو السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

استهداف عمق العدو السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدرعنها، أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.

وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل

وحملت القوات المسلحة العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم بإذن الله.

كما أكدت أنها بحول الله وقوته مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {{ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدق اللهُ العظيم

منذُ اثني عشرَ عاماً وشعبُنا اليمنيُّ العزيزُ يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ منْ قبلِ العدوِّ السعوديِّ المجرمِ وخلالَ الأيامِ الثلاثةِ الماضيةِ شنَّ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ عدواناً ظالماً غاشماً على شعبِنا ب121 غارةً جويةً انطلقتْ من قاعدةِ الملكْ خالدْ الجويةِ في خميسِ مشيط وقاعدةِ الملكْ فهدْ الجويةِ في الطائف، استهدفتْ محافظاتِ مأربَ والبيضاءَ والحديدةَ وتعزَ والجوفَ، ومرتكباً جرائمَ كبيرةً آخرُها جريمةُ الجوفِ التي راحَ ضحيتها عددٌ كبيرٌ منْ نزلاءِ السجنِ المركزيِّ بمدينةِ الحزمِ بينهمْ نساءٌ وأطفالٌ من الزوار، سعياً منهُ لاحتلالِ بلدِنا وقتلِ شعبِنا في تصعيدٍ كبيرٍ وشاملٍ خدمةً للعدوِّ الأمريكيِّ والإسرائيليِّ.

وفي إطارِ الردِّ على هذا العدوانِ الغاشمِ ومواجهةِ التصعيدِ الشاملِ بالتصعيدِ الشاملِ

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً وواسعة، استهدفتْ شركةَ أرامكو في أبها ونجرانَ والمدينةَ الاقتصاديةَ وأرامكو جيزانَ، وقاعدةَ خميسِ مشيطَ الجويةَ بعشراتِ الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيّرةِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ ومباشرةً وتسببتْ في أضرارٍ كبيرةٍ في تلكَ المنشآتِ.

تحمّلُ القواتُ المسلحةُ العدوَّ السعوديَّ مسؤوليةَ التصعيدِ فكلُّ اعتداءٍ على بلدِنا وشعبِنا سيقابلُ بردٍ حازمٍ ولنْ نترددَ في توجيهِ ضرباتٍ أشدَّ وأوسعَ ضدَّ العدوِّ السعوديِّ المجرمِ بإذنِ اللهِ.

كلُّ تحركاتِ واعتداءاتِ وتحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ لنْ ترهبَ بلدَنا العزيزَ يمنَ الإسلامِ والعروبةِ ولنْ تثنيَ عزيمةَ شعبِنا المؤمنِ الحرِّ المجاهدِ شعبِ الإيمانِ والحكمةِ بلْ سنزدادُ إصراراً على مواجهةِ كلِّ عدوانٍ وكلِّ اعتداءٍ فشعبُنا في موقفِ الحقِّ وعدوُّنا في موقفِ الباطلِ إنَّ الباطلَ كانَ زهوقاً.

نؤكدُ أنَّنا بحولِ اللهِ وقوتهِ مستمرونَ في عملياتِنا باتجاهِ العمقِ السعوديِّ واستهدافِ تحشيداتهِ وفي تثبيتِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنْ بلدِنا العزيزِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاءُ، 26 ربيع الأول 1448هـ

الموافقُ 8 سبتمبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ