أمن أسوان يضبط عاطلان يبعيان المخدرات فى الشارع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بأحد الشوارع بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وتم بإرشادهما ضبط (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 31 أغسطس المنقضى على النحو المشار إليه، وحيازة أحدهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والآخر بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.