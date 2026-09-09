طقس مصر غدًا الخميس.. انخفاض الحرارة إلى 34 درجة وتحسن الأجواء تدريجيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من غد الخميس، بعد استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وأوضح القياتي أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء استمرارًا للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، مع زيادة نسب الرطوبة، قبل أن تبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير اعتبارًا من غد، بما يؤدي إلى تحسن الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



انخفاض الحرارة على القاهرة بداية من الغد

وقال عضو المركز الإعلامي للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة سجلت خلال الأيام الماضية نحو 36 و37 درجة مئوية في الظل، بينما أدى ارتفاع الرطوبة إلى زيادة الإحساس بالحرارة لتصل إلى نحو 38 و39 درجة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تستمر مرتفعة اليوم الأربعاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة نحو 36 درجة مئوية، بينما تصل إلى 42 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

ومع بداية غد الخميس، تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة، بالتزامن مع سيطرة المرتفع الأزوري أو مرتفع العروض الوسطى، وهو ما يساعد على تحسن الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 34 درجة مئوية، مع تحسن ملحوظ في الطقس على أغلب الأنحاء.

الشبورة المائية مستمرة خلال الأيام المقبلة

وحذر القياتي من استمرار ظاهرة الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، موضحًا أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وتظهر الشبورة خلال الأيام المقبلة على عدد من الطرق في شمال البلاد، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى 2.5 متر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أوضح عضو المركز الإعلامي للأرصاد استمرار نشاط الرياح على بعض الشواطئ، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين مترين و2.5 متر على أغلب الشواطئ.

وأشار إلى أن هذه الظروف قد تجعل بعض شواطئ البحر المتوسط غير مناسبة بصورة كاملة للمصطافين، داعيًا إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة ومراعاة حالة البحر قبل النزول إليه.

وفي المقابل، تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد وبعض مناطق السواحل الشمالية هبات ونسمات من الرياح تساعد على تلطيف الأجواء وتحسين الإحساس بالطقس نسبيًا.



الأجواء تتحسن مع تقدم شهر سبتمبر

وأكد القياتي أن البلاد تتجه إلى حالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع استمرار التحسن التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشار إلى أن فصل الصيف لا يزال مستمرًا، على أن يبدأ فصل الخريف رسميًا يوم 23 سبتمبر، موضحًا أن درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر تكون عادة أفضل مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، بالتزامن مع بدء انخفاض نسب الرطوبة تدريجيًا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار في الأيام المقبلة حول 32 و33 درجة مئوية، على أن تبدأ ملامح الأجواء الخريفية المعتدلة في الظهور بصورة أوضح مع نهاية الشهر، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر.



الأرصاد توجه نصائح مهمة للطلاب

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي، وجه الدكتور محمود القياتي عددًا من النصائح للطلاب، مؤكدًا أن فترات الظهيرة لا تزال تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ونصح الطلاب بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل، إلى جانب التواجد قدر الإمكان في أماكن جيدة التهوية، لحين استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الفترة المقبلة.