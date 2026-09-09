أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار بعدة محافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار بعدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ترافقها حبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات عمران، وحجة، والمحويت، وريمة، وذمار، واب، وتعز، والضالع، والبيضاء، وصحارى ومرتفعات حضرموت والمهرة، كما تشمل أجزاء من سهل تهامة.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وصنعاء، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة، والسواحل الغربية والشرقية .

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

وحذر كذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ودعا الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

