ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم.. بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفًا والزمالك يلاحق القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - احتفظ بيراميدز بموقعه في قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما أنهى أولى مباريات الجولة الرابعة محتفظًا بالعلامة الكاملة، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي مطاردته من المركز الثاني، بينما استقر الزمالك في المرتبة الثالثة بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

ويواصل بيراميدز تقديم انطلاقة مثالية في المسابقة، بعدما حصد 9 نقاط كاملة من أول 3 مباريات، محققًا الفوز في جميع مواجهاته، ليعتلي قمة الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضًا، بعدما نجح في تحقيق الانتصار خلال مبارياته الثلاث، إلا أن فارق الأهداف أبقى الفريق خلف بيراميدز في جدول المسابقة، وكان آخر انتصاراته على حساب سموحة بالجولة الثالثة.

أما الزمالك، فيأتي ثالثًا برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، ليظل قريبًا من ثنائي الصدارة، حيث تفصله نقطتان فقط عن بيراميدز والأهلي، في ظل استمرار المنافسة مبكرًا على قمة الدوري.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري اليوم كالتالي:



