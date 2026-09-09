الداخلية تعلن مد باب التقديم للإلتحاق بقسم الضباط المتخصصين حتى 30 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية، مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة فى التخصصات المطلوبة لهذا العام، والحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور وإناث" والحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية "إناث" الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة للعام الحالى 2026، حتى يوم الأربعاء 30 سبتمبر.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء فى إطار حرصها على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى (2026/ 2027).

وسيكون التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (moi.gov.eg)، على أن يتم تلقى الإستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 - 24109117).