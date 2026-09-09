وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين اتباع القنوات الرسمية لطلب المساعدة القنصلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:38 مساءً -

في إطار الدور الأصيل الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية المواطنين المصريين، وفي ضوء تزايد لجوء بعض المواطنين إلى قنوات غير رسمية بخلاف وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لطلب المساعدة القنصلية بشأن مشكلات تواجههم أو ذويهم المقيمين بالخارج،

تهيب الوزارة بكافة المواطنين المصريين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها اتباع القنوات الرسمية المخصصة لطلب المساعدة والدعم القنصلي، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقديم الدعم اللازم.

وتؤكد الوزارة تعدد القنوات المتاحة لتقديم المساعدة القنصلية في مختلف الحالات، بما في ذلك المشكلات العمالية، ونقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، والاطمئنان على ذويهم في الخارج، وغيرها من الحالات القنصلية. ويمكن للمواطنين بالخارج التوجه مباشرة إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية، أو التواصل عبر الخط الساخن للسفارة أو القنصلية المختصة، والمتاحة بياناتها على صفحاتها الرسمية. أما المواطنون داخل جمهورية مصر العربية، فيمكنهم التوجه إلى الإدارة القنصلية بمنطقة جاردن سيتي (عمارة إيزيس) خلال أوقات العمل الرسمية، أو التواصل عبر الخط الساخن المركزي للوزارة من خلال رسائل واتساب على الرقم 01226858000 على مدار أيام الأسبوع.

وتجدد الوزارة التأكيد على أهمية اللجوء مباشرة إلى القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بما يكفل سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات والطلبات والخدمات القنصلية بالسرعة والكفاءة المطلوبة.