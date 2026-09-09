مصر والسعودية تبحثان الخطوات التنفيذية لأول قمر صناعي مشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 12:41 صباحاً - فى لقاءٍ سبق افتتاح معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء 2026، عقد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، اجتماعًا مع المهندس أحمد بن صالح الغفيلى، ممثل وكالة الفضاء السعودية، لبحث ملامح الخطة التنفيذية لمبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعى مصرى– سعودى مشترك، بما يعزز توظيف تكنولوجيا الفضاء فى دعم جهود التنمية وخدمة الأولويات المشتركة للبلدين الشقيقين.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصرى اللواء مهندس أمير عبد الفتاح، مدير شركة نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة الفضاء المصرية؛ والمهندس هيثم مدحت، رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية؛ والدكتور محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الفضاء بوكالة الفضاء المصرية.

وشارك من الجانب السعودى عبد الرحمن بن صالح العسكر، مدير المراسم بوكالة الفضاء السعودية.

ويجسد اللقاء عمق العلاقات المصرية–السعودية، وحرص الجانبين على ترجمة التعاون الفضائي إلى خطوات تنفيذية ذات أثر تنموي مستدام.