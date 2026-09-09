أخبار اليمن : الصحة: 24 شهيداً وجريحاً جراء استهداف العدو السعودي إصلاحية الجوف

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الصحة: 24 شهيداً وجريحاً جراء استهداف العدو السعودي إصلاحية الجوف

ارتفعت حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 24 شهيدا وجريحا. الصحة: 24 شهيداً وجريحاً جراء استهداف العدو السعودي إصلاحية الجوفارتفعت حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 24 شهيدا وجريحا. وأكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان استشهاد 17مواطناً وإصابة سبعة آخرين جراء استهداف طيران العدو السعودي للإصلاحية. وأشارت إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير مع تواصل جهود فرق الإنقاذ التي تعمل ليل نهار في ظل ظروف بالغة الصعوبة، نتيجة حجم الدمار الهائل وكثافة الأنقاض التي تعيق عملية الوصول إلى المفقودين.



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