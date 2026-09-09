الأهلي يبحث عن الانتصار الرابع أمام المقاولون.. عموتة يجهز مفاجآت موقعة الجبل الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:33 مساءً -

حسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة.

وتنقل شبكة أون سبورت المباراة عبر شاشتها، مع تقديم استوديو تحليلي قبل بداية اللقاء وعقب صافرة النهاية لمناقشة أبرز أحداث المواجهة.

ومن المنتظر أن يعتمد عموتة على محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على عناصر الخبرة خلال مواجهة المقاولون.



التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة، منصف بقرار.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تمكن من حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات، بالفوز على الشرقية، وإنبي، وزد، وسموحة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط قبل مواجهة المقاولون العرب.

وتلقى الجهاز الفني دفعة قوية قبل المباراة، مع اكتمال صفوف الفريق وعودة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور، الذي انضم إلى قائمة الأهلي استعدادًا للمواجهة.

على الجانب الآخر، يتطلع المقاولون العرب إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما نجح في حصد أول 3 نقاط له في الجولة الماضية إثر فوزه على الجونة بهدف دون مقابل.

وكان ذئاب الجبل قد استهلوا مشوارهم في الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش والمصري، قبل أن يتذوق الفريق طعم الانتصار في الجولة الثالثة، ليأمل في مواصلة حصد النقاط أمام الأهلي.