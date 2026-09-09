الخارجية تدين هجمات استهدفت الأردن وتحذر من عدم الاستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:38 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت مصر رفضها القاطع لأي أعمال تصعيدية من شأنها توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس وتغليب المسارات الدبلوماسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.