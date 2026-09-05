موعد تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي والتفاصيل المالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 05:13 مساءً - اقترب ياسر إبراهيم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد الوصول لاتفاق شبه نهائي بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالعقد الجديد.

ووفقًا للتطورات الأخيرة في المفاوضات، سيوقع ياسر إبراهيم على عقد جديد يمتد لمدة موسمين، ليواصل مشواره مع الأهلي خلال السنوات المقبلة، فى ظل تمسك الإدارة والجهاز الفني باستمراره باعتباره أحد الركائز الأساسية في خط الدفاع.

ويتضمن العقد الجديد تعديلًا ماليًا يضع اللاعب ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، حيث سيحصل على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحوافز وامتيازات مرتبطة بالمشاركة والبطولات، إلى جانب حصوله على 70% من عوائد العقود الإعلانية الخاصة به.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي رسميًا تجديد عقد ياسر إبراهيم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية وتوقيع العقود بشكل رسمي، ليغلق النادي أحد أهم الملفات المتعلقة بتجديد عقود لاعبيه الأساسيين.