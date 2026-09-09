شركة المياه: انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة في حلوان بسبب كسر مفاجئ بخط كفر العلو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 07:33 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800 مم بمنطقة كفر العلو.

​المناطق المتأثرة بقطع المياه

​يترتب على هذا العطل قطع المياه عن مناطق (كفر العلو – الجزيرة – عرب كفر العلو – حلوان البلد – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الاقتصادية والشعبية – شرق حلوان – مدينة الموظفين – تقسيم الاتحاد الاشتراكي – تقسيم سلاح المهندسين – منطقة أطلس – العزبة البحرية).

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مواعيد وأعمال الإصلاح

و​حرصاً من جانب الشركة على استدامة الخدمة، سيتم قفل المياه وبدء أعمال الإصلاح اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء الموافق 9-9-2026، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس الموافق 10-9-2026.

​تدبير الاحتياجات والسيارات البديلة

و​تهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه. وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125. وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.