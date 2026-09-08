الرئيس السيسى: الشراكة مع قبرص واليونان تشمل التعاون الأمنى والعسكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وإنما تمتد لتشمل التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان في مدينة العلمين، إن مصر تثق في أن الإرادة المشتركة للدول الثلاث نحو دعم الاستقرار في الجوار الإقليمي من شأنها أن تسهم في إرساء ركائز السلام في المنطقة.

وأضاف أن المباحثات تناولت آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقبرص واليونان، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ التوجه المشترك في دعم السلام، وزيادة فعالية المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث والمنطقة كلها.

الطاقة والتعاون الاقتصادي

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن مجال الطاقة يأتي في صدارة مجالات التعاون بين الدول الثلاث، موضحا أن مصر تولي أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.

كما تطرق إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، مشيرا إلى تطلع مصر إلى نقل الغاز القبرصي إلى البنية التحتية المصرية للغاز، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد أن هذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، وإنما يمتد لتحقيق فوائد اقتصادية لشعوب الدول الثلاث، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

فرص استثمارية في قطاعات حيوية

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المباحثات تناولت كذلك آليات تطوير التعاون الاستثماري، والفرص الواعدة التي تزخر بها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة.

وأضاف أن فرص التعاون تشمل أيضا قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء، بما يتيح مجالات حقيقية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في الدول الثلاث، وتحقيق قيمة مضافة مشتركة.

مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشراكة الثلاثية تشمل أيضا التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ومن بينها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة.

وشدد على ضرورة أن يستند الاستقرار والأمن إلى التزام ثابت من الدول الثلاث بإعلاء قواعد القانون الدولي، ودعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، وتغليب مسار الحوار والتسوية السياسية في مختلف المشكلات والتحديات.