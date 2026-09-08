أخبار اليمن : حصيلة ضحايا مجزرة إصلاحية الجوف

حصيلة ضحايا مجزرة إصلاحية الجوفأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 14 مواطنا كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم، للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف.

وأكدت الوزارة في بيان لها، استشهاد 7 من نزلاء الإصلاحية بينهم طفل زائر، وإصابة سبعة آخرين بينهم امرأة زائرة في حصيلة غير نهائية لهذه الجريمة.. مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ والبحث عن ضحايا ما تزال مستمرة.

وحملت وزارة الصحة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة وعواقبها الوخيمة.. مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري لإدانة هذا العدوان.

من جهته، أدان ناطق حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي بأشد العبارات هذه المجزرة الوحشية، مؤكداً أنها تُعبر عن حقيقة النظام السعودي المتعطش للدماء وهي استمرار لسجل حافل بالجرائم والانتهاكات ارتكبها العدو الظالم بحق أبناء الشعب اليمني على مدى 12 عامًا من عدوانه وحصاره.

وأوضح أن العدو السعودي، أدمن في إراقة دماء اليمنيين وتعمد استهداف المنازل والمستشفيات والأسواق والأعراس ومجالس العزاء ودُور المكفوفين والطرق خلال سنوات العدوان الطويلة، متعمدًا إلحاق الأذى بأكبر قدر ممكن من اليمنيين، خاصة النساء والأطفال وهو لا يتورع عن أي جريمة مهما كانت بشاعتها تنفيذًا لإملاءات رعاته في تل أبيب وواشنطن.