أخبار اليمن : المؤتمر يدين جريمة قصف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في الجوف

المؤتمر يدين جريمة قصف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في الجوف
أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف مقر الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى الى إصابة واستشهاد 14 نزيلًا، بينهم طفل وامرأة في حصيلة غير نهائية.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن هذا العدوان الآثم عمل إجرامي جبان يؤكد تجرد العدو السعودي من أي قيم أخلاقية أو إنسانية، وهو استمرار لما سبق وارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ انطلاق عدوانه في 26 مارس 2015م والمستمر حتى اليوم.
واعتبرت الأمانة العامة أن استهداف العدو السعودي لمقر الإصلاحية المركزية بالجوف عمل يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، محملة في الوقت نفسه العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة وعن كافة تداعياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، الاضطلاع بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وإدانة هذا العدوان السافر، واتخاذ مواقف عملية لردع هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.
وعبرت الأمانة العامة عن تعازي ومواساة قيادة المؤتمر إلى أسر الشهداء، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
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