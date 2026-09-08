10 محترفين على قائمة الفراعنة.. العميد يراقب 4 أسماء لحسم الاختيارات الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، متابعة عدد من اللاعبين خلال منافسات الدوري، تمهيدًا للاستقرار على القائمة التي ستخوض الاستحقاقات المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأتي أحمد سامي، مدافع بيراميدز، ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام الجهاز الفني، في ظل رغبة حسام حسن في تدعيم الخط الخلفي قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

ومن المنتظر أن يكشف الجهاز الفني عن قائمة الفراعنة يوم 16 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمباراتين.



البنك الأهلي والقناة تحت أنظار الجهاز الفني



ولا تقتصر متابعة الجهاز الفني على أحمد سامي، إذ يراقب حسام حسن أيضًا حمدي لاعب البنك الأهلي، إلى جانب محمد شعبان، حارس مرمى القناة، بهدف تقييم مستواهما قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية.

كما دخل حسام أشرف، مهاجم الزمالك، دائرة المتابعة خلال الفترة الحالية، في إطار حرص الجهاز الفني على تقييم أكبر عدد ممكن من العناصر قبل حسم الاختيارات.



10 محترفين ضمن حسابات الفراعنة



وفي المقابل، حسم حسام حسن اختياراته بشأن 10 لاعبين محترفين تمهيدًا لضمهم إلى قائمة المنتخب، وهم: محمد صلاح لاعب طرابزون التركي، عمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي، محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، هيثم حسن لاعب سيلتلك الإسكتلندي، حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني، حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، محمود تريزيجيه لاعب الرياض السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي.



موعد مواجهة أنجولا



وفي سياق متصل، أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفراعنة سيبدأون مشوارهم في التصفيات بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.