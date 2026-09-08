أخبار اليمن : صنعاء تعلن إسقاط طائرة "وينغ لونغ 2"

صنعاء تعلن إسقاط طائرة "وينغ لونغ 2"أسقطت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم، طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة البيضاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صدر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينغ لونغ 2" تابعة للعدو السعودي وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

وأكد أنه تم استهداف الطائرة بسلاح مناسب، مشيراً إلى أن الطائرة هي الثالثة التي تم إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية.