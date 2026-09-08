أخبار اليمن : 96 شهيداً وجريحاً في لبنان خلال 3 أيام

96 شهيداً وجريحاً في لبنان خلال 3 أيام
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الثلاثة الماضية، وصلت حتى الساعة إلى 27 شهيدا و69 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي، حتى اليوم، بلغت 4381 شهيدا، و12402 جريحا، بعد إحصاء 19 شهيدا و24 جريحا في آخر 24 ساعة.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023، إلى 8948 شهيدا و30638 مصابا.
وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مؤخرا في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار استهداف المناطق السكنية.
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