حرق دهون المؤخرة والارداف من غير تمارين

لازمنعرف انه بيولوجيا مستحيل استهداف منطقة معينة زي الارداف والمؤخرة لتقليل الدهون فيها، لانقاص الدهون في اي مكان في الجسم من غير رياضة، يبقى لازم تركزي على فقدان الدهون بشكل عام من خلال تقليل السعرات الحرارية.

لما مش بتمارسي رياضة جسمك بيحرق سعرات حرارية اقل، وده معناه ان نظامك الغذائي وعاداتك اليومية هي اللي بتقوم بالدور الاكبر، وممكن الاستراتيجيات اللي هنشاركها معاكي دي، والمبنية على ادلة علمية، تساعدك على خفض نسبة الدهون في جسمك بشكل عام، وده بالتالي هيأدي لتقليل حجم الارداف والمؤخرة بالتدريج.

١- التحكم في السعرات الحرارية :

لانقاص الدهون، لازم تستهلكي سعرات حرارية اقل من اللي جسمك بيحرقه بشكل طبيعي.

- تتبع اكلك: لمدة اسبوع واحد سجلي كل حاجة بتاكليها باستخدام تطبيق تتبع لتحديد خط الاساس الخاص بيكي.

ممكن تستخدمي تطبيق MyFitnessPal، او Lose It.

- قللي السعرات باعتدال: قللي من استهلاكك اليومي بمعدل ٣٠٠ - ٤٠٠ سعر حراري.

- اتحكمي في كمية الاكل: بدل ما تحرمي نفسك تماما من الاكل اللي بتحبيه، كلي بس كميات اقل، ده هيساعدك على الالتزام بنظام غذائي صحي من غير ما تحسي بالحرمان.

٢- اظبطي نسبة المغذيات الاساسية في نظامك الغذائي :

اللي بتاكليه بيأثر على مستوى شعورك بالشبع، وده هيمنع الافراط في الاكل واكل الوجبات الخفيفة من غير وعي.

- ركزي على البروتينات الخالية من الدهون: خلي الفراخ والسمك والبيض والبقوليات اساس وجباتك، البروتين بيتميز بتأثيره الحراري العالي، وده معناه ان جسمك هيحرق طاقة اكبر لهضمه، كمان البروتين بيحافظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون اثناء فقدان الدهون.

- استبدال الكربوهيدرات المكررة بالكربوهيدرات المعقدة: استبدلي الخبز الابيض والمعجنات والارز الابيض بالشوفان والبطاطا والارز البني، الكربوهيدرات المعقدة بتطلق الطاقة ببطء وبتمنع ارتفاع مستويات الانسولين المفاجيء اللي بيحفز تخزين الدهون.

- كتري من اكل الخضروات: الخضروات غنية بالعناصر الغذائية والالياف، وده هيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول مع سعرات حرارية قليلة جدا.

٣- التخلص من السعرات الحرارية السائلة :

المشروبات تعتبر مصدر رئيسي للسعرات الحرارية الخفية اللي مش بتحفز اشارات الشبع في الدماغ.

- اشربي من ٢ - ٣ لتر ماية يوميا: الحفاظ على رطوبة الجسم بيحسن عملية الحرق وبيساعد على منع اشارات الجوع الكاذبة.

- اتجنبي المشروبات السكرية: امنعي المشروبات الغازية والعصاير والقهوة المحلاه، واكتفي بالقهوة السودا او شاي الاعشاب غير المحلى او الماية الفوارة. How to Eat Healthy Things

٤- تحسين توليد الحرارة الناتج عن النشاط غير الرياضي :

ممكن تزودي عدد السعرات الحرارية اللي جسمك بيحرقها بشكل كبير من غير تمارين رياضية، من خلال تغييرات بسيطة في اسلوب حياتك.

- استخدمي السلالم: اتجنبي استخدام الاسانسير والسلم الكهربائي واستخدمي السلالم العادية لتفعيل عضلات المؤخرة بشكل طبيعي طول اليوم.

- التنضيف بهدف: عمل شغل البيت زي التنضيف او التنضيف بالمكنسة الكهربائية او غسل عربيتك يدويا، اثناء سماع موسيقى مبهجة هيزود من معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية.

- قللي من القعدة لفترات طويلة: اقفي اثناء المكالمات التليفونية او اقفي من وقت للتاني لو بتشتغلي في وظيفة مكتبية. burn butt fat without exercise

ملاحظة عن الشكل مقابل الحجم :