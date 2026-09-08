تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي بدء عملية حجز تذاكر المواجهة المرتقبة بين الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي، ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس».

ويستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحثًا عن تأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة الماضية، بعدما تغلب على بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي استضافه استاد القاهرة، ليضع الفريق قدمًا في الدور المقبل قبل مباراة الحسم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإياب في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهير الزمالك لمواصلة المشوار الأفريقي وتحقيق نتيجة تمنح الفريق التأهل.



الزمالك يعود للمشاركة في دوري الأبطال



وجاءت مشاركة الزمالك في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بعدما أنهى منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 في المركز الأول، ليتوج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وحسم الفريق الأبيض سباق الدوري في الجولات الأخيرة، قبل أن يؤكد تتويجه بالفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة وينهي الموسم في صدارة جدول المسابقة، ليعود إلى منصات التتويج المحلية ويضمن مقعده في البطولة الأفريقية.