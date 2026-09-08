مجزرة جديدة .. مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء هجوم للدعم السريع على مدينة أمروابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - كشفت شبكة أطباء السودان عن مجزرة جديدة نفذتها ميليشيا الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وأكدت مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء استهداف الدعم السريع بالمسيرات الموجهة للمرافق والأعيان المدنية داخل مدينة أمروابة بولاية شمال كردفان ظهر اليوم الثلاثاء.

وأدانت شبكة أطباء السودان استهداف الدعم السريع للمنشآت والمرافق المدنية بمدينة أمروابة، وقالت في بيان: "اعتداء لا يراعي مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، خصوصا أن الاستهداف وقع في وقت الذروة الذي يشهد حركة كثيفة للمدنيين ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والقواعد التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع البيان: "تطالب شبكة أطباء السودان بالوقف الفوري لاستهداف المدن والأحياء السكنية والأعيان والمرافق المدنية، وتجنيب المدنيين ويلات العمليات العسكرية، كما تدعو إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر، كما تدعو المجتمع الدولي للضغط على قيادات الدعم السريع وتحملها المسؤولية الكاملة عن مجزرة أمروابة اليوم".