رئيس قبرص: مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة وأوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أكد رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تقوم على أربعة محاور أساسية هي الاستقرار والتواصل والأمن والتعاون في منطقة شرق المتوسط الأوسع، مشددا على أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الدول الثلاث على جميع المستويات.

وقال رئيس قبرص، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلمين، إن التعاون الثلاثي يشهد توسعا مستمرا، مشيرا إلى عقد الدورة السادسة للاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع في القاهرة خلال أقل من أسبوعين، يعقبها الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في نيويورك خلال سبتمبر، فيما تستعد قبرص لاستضافة القمة الثلاثية الحادية عشرة خلال الأشهر المقبلة.

حقل أفروديت وتصدير الغاز إلى أوروبا

وأشار رئيس قبرص إلى أن اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن حقل أفروديت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يمثل محطة مهمة في التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا أن هذا التطور يعكس انتقال قبرص إلى عصر تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر البنية التحتية المصرية.

وأوضح أن هذا التطور يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك الدور الذي يمكن أن يؤديه شرق المتوسط باعتباره ممرا بديلا وموثوقا للقارة الأوروبية.

دعم حل الدولتين ورفض التهجير القسري

وأكد رئيس قبرص أن الدول الثلاث تتشارك رؤية بشأن ضرورة أن يسود شرق المتوسط الأوسع السلام والاستقرار والتعاون وعلاقات حسن الجوار واحترام القانون الدولي.

وشدد على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى حلول سلمية للخلافات الإقليمية على أساس الشرعية الدولية، مؤكدا أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام السيادة والسلامة الإقليمية تمثل ثوابت لا يمكن الحياد عنها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس قبرص دعم بلاده لحل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على رفض أي نقل قسري للفلسطينيين.

وأشاد بالدور المصري في تعزيز السلام والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن قبرص، مستفيدة من قربها الجغرافي من غزة، تواصل استكمال طرق إيصال المساعدات الإنسانية القادمة من مصر والأردن عبر الممر البحري ومبادرة أمالثيا.

دعم سيادة لبنان وسوريا

وأكد رئيس قبرص أن دعم بلاده لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، إلى جانب دعم الحكومة والمؤسسات اللبنانية، يمثل موقفا ثابتا.

وفيما يتعلق بسوريا، جدد التزام الدول الثلاث بعلاقات حسن الجوار وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف أن مصر وقبرص واليونان، باعتبارها ثلاث دول بحرية، تعتبر حرية الملاحة وأمنها وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية للطاقة والتجارة الدولية أولوية استراتيجية، وفقا للقانون الدولي.

قبرص واليونان تدعمان مصر داخل الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس قبرص إن مصر تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة الأوسع، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان بصورة مباشرة بأمن واستقرار دول المنطقة وأوروبا.

وأشار إلى أن قبرص واليونان تعملان على مواصلة دعم مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، موضحا أن جهود أثينا ونيقوسيا حققت نتائج ملموسة، وأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر يصب في المصلحة المشتركة.

ورحب باحتمال الإفراج خلال الأشهر المقبلة عن دفعة جديدة من المساعدات المالية الأوروبية لمصر، والتي أُعلن عنها في مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة.

كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط كان من الأولويات الرئيسية خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي اختتمت مؤخرا، لافتا إلى استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس الأوروبي غير الرسمي الذي عقد في نيقوسيا خلال أبريل.

وأكد أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة من المنطقة في هذا الاجتماع أتاحت فرصة مهمة للقاء المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية، ومناقشة التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة.