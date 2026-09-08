مصر تدين هجمات استهدفت عددا من المدن السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:12 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التى استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فى تصعيد خطير وانتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن وسلامة شعبها.

مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهة أية تهديدات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها التام لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.