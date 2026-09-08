وزير الصحة يبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي مع شركة «IQVIA»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:12 صباحاً -

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع الدكتور خوسيه لويس فيرنانديز النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة «IQVIA» والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الهامة أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ملفات التأمين الصحي الشامل ومبادرات الصحة العامة والملف السكاني، مع التوسع في مجالات التعاون الصحي بما يسهم في تعزيز أثر الجهود المشتركة وظهورها بشكل أكبر للمواطنين.

كما تناول الاجتماع أهمية الاستخدام الأمثل للبيانات والتحول الرقمي في القطاع الصحي، وتوظيف التكنولوجيا الصحية والابتكار الطبي، إلى جانب مجالات التعاون في الأمراض النادرة والصناعات الدوائية والتطوير الإكلينيكي والتجارب السريرية، وإمكانية التعاون في إنشاء معامل مرخصة تشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأكد عبدالغفار أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للصناعات الدوائية وقاعدة بيانات صحية متطورة ومراكز بحثية متخصصة، بما يوفر بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الصحية، ويعزز فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي.

واستعرض الاجتماع أعمال الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات وخدمات التنفيذ والحلول التكنولوجية والخدمات البحثية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وخبراتها في دعم الحكومات في مختلف دول المنطقة وحول العالم لقيادة جهود التحول وتطوير منظومات الرعاية الصحية.

كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مركز قيادة للتحول الصحي الرقمي الوطني يدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والتكنولوجيا الصحية ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب التنسيق مع المجلس الصحي المصري للتعاون في إعداد وتطوير الأدلة الإرشادية السريرية بما يسهم في توحيد الممارسات الطبية وفقًا لأحدث المعايير العلمية.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والمهندس أحمد صبحي رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الصحة والسكان، والدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية. ومن جانب الشركة الدكتور محمد مصطفى نائب الرئيس والمدير العام لأسواق النمو والشراكات الاستراتيجية، والدكتور محمد عمر المدير العام للشركة في مصر وليبيا والسودان، والدكتور مصطفى غراب مستشار تنمية الأعمال الحكومية والصحة العامة