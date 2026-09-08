أخبار اليمن : العدو السعودي يعاود استهداف محافظتين

العدو السعودي يعاود استهداف محافظتينجدّد طيران العدوان السعودي مساء اليوم، شن سلسلة غارات جوية على محافظتي صعدة والجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدو شن غارة على عزلة صارة في مديرية مجز، فيما استهدف بقصف مدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بصعدة.

وأفاد المصدر بأن العدو عاود استهداف الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بالجوف بعدة غارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا من النزلاء.

وكان العدو السعودي استهدف في وقت سابق اليوم، بقصف مدفعي قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح بصعدة، وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظة الجوف.