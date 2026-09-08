الرئيس السيسى: آلية التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان نموذج للتعاون الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باتت نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي والتكامل القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وإعلاء أحكام القانون الدولي، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا التعاون لا تقتصر على الدول الثلاث، وإنما تمتد إلى المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مدينة العلمين، عقب انعقاد قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، مؤكدا أن مصر تثق في أن الإرادة المشتركة للدول الثلاث نحو دعم الاستقرار في الجوار الإقليمي يمكن أن تسهم في إرساء ركائز السلام في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أنه ناقش مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ التوجه المشترك في دعم السلام وزيادة الفعالية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعوب والمنطقة.

الطاقة فى صدارة التعاون الثلاثي

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مجال الطاقة يأتي في صدارة مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، وفي مقدمتها مشروع جريجي مع اليونان.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا.

كما أشار الرئيس إلى التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، موضحا أن مصر تتطلع إلى نقل الغاز القبرصي إلى البنية التحتية المصرية للغاز، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وقال إن هذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، وإنما يمتد إلى تحقيق فوائد اقتصادية لشعوب الدول الثلاث، فضلا عن مساهمته في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المباحثات تناولت كذلك آليات تطوير التعاون الاستثماري، مشيرا إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر، بما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الثلاث.

وأكد أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يمثل إطارا مهما لتعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي، ودعم المشروعات المشتركة التي تحقق مصالح مشتركة لشعوب الدول الثلاث، وتدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.