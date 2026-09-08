شباب اليد أمام الكاميرون.. مصر تبحث عن ختام قوي لمشوارها في الدور الأول بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - يختتم منتخب مصر للشباب لكرة اليد، تحت قيادة المدير الفني طارق محروس، مشواره في منافسات الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، عندما يلتقي منتخب الكاميرون مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة عروضهم القوية وإنهاء المرحلة الأولى بأفضل صورة ممكنة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات الجهاز الفني لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها المنتخب منذ انطلاق البطولة.

وقدم منتخب مصر بداية قوية في المنافسات، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15، قبل أن يواصل تفوقه ويحسم مواجهته أمام الكونغو برازافيل بنتيجة 42-19، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة خلال الأدوار المقبلة.



قائمة منتخب مصر للشباب في البطولة



حراسة المرمى:

مصطفى أحمد، عمر أحمد، محمد هشام.

صانعو الألعاب:

يوسف عبدالغني، حمزة وليد، مؤمن نقيب.

الجناح الأيمن:

عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد، ياسين خالد.

الجناح الأيسر:

عمر بركة، معاذ السيد.

الظهير الأيسر:

يحيى الكردي، أحمد حلمي.

الظهير الأيمن:

محمد عدلان، يوسف عمرو.

لاعبو الدائرة:

علي مدبولي، عمر رضا.