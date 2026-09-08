الرئيس السيسى: التسويات السياسية الشاملة السبيل الوحيد لإنهاء أزمات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التسويات السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب، بعيدا عن التدخلات العسكرية، تمثل السبيل الوحيد لإنهاء أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان في مدينة العلمين، إن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تشمل التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الاستقرار والأمن يتطلبان التزاما ثابتا بإعلاء قواعد القانون الدولي، ودعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، وتغليب الحوار والتسوية السياسية في مختلف المشكلات والتحديات.

مصر تجدد رفض التصعيد

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع القادة الثلاثة مثل فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تصعيد، مجددا موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع.

وأكد موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، مشددا على وقوف مصر الكامل إلى جانبها، انطلاقا من وحدة المصير وترابط الأمن القومي العربي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشار الرئيس إلى أنه بحث مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع محددات اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وخطة الرئيس ترامب الشاملة بكافة بنودها، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجزئتها، مؤكدا أهمية العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وشدد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة وجوارها الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم المسار السياسي في ليبيا

وتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كذلك الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أهمية دعم مسار ليبي-ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع احترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويحقق أمنها ومصالح الشعب الليبي.

الحفاظ على وحدة سوريا

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر وقبرص واليونان تتوافق في الرؤى بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات لتقسيمها، مؤكدا أهمية الدفع نحو عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، ومنها الأوضاع في السودان، ومنطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، مؤكدا أن الحلول السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب، بعيدا عن التدخلات العسكرية، تمثل السبيل لإنهاء أزمات المنطقة.