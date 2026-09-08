توزيع 7 آلاف مساعدة وكارت شراء و3 آلاف قطعة ملابس ضمن قافلة التحالف بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة بقرية حجازة قبلي، مركز قوص، محافظة قنا، ضمن قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات لأكثر من 32 ألف مستفيد من أهالي القرية والمناطق المحيطة، وذلك بمشاركة 13 مؤسسة وجهة من مؤسسات التحالف.

قوافل التحالف الوطني

وشملت القافلة توزيع نحو 7 آلاف مساعدة وطردًا غذائيًا وكارت شراء، إلى جانب 500 علبة من حلوى المولد، ونحو 300 كيلو لحوم، فضلًا عن توفير 3000 قطعة ملابس من خلال معرض للملابس ومساهمات مؤسسات التحالف، و1700 شنطة مدرسية بمحتوياتها، دعمًا للأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وفي القطاع الطبي، قدمت القافلة حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، شملت تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والعظام والأنف والأذن والجلدية والرمد، من خلال القافلة الطبية الشاملة، إلى جانب العيادات الطبية المتخصصة، مع توفير العلاج والأدوية بالمجان، فضلًا عن قافلة العيون المتخصصة، واستقبال طلبات العمليات الجراحية في تخصصات القلب والقدم السكري والعيون.

وشملت القافلة خدمات الدعم الاجتماعي والإنساني، من خلال استقبال طلبات التمكين الاقتصادي وحالات الغارمين والغارمات والحالات الإنسانية، إلى جانب تسليم كراسي متحركة وتوفير أجهزة تعويضية للحالات المستحقة.

وفي إطار الاهتمام بالأطفال، شهدت القافلة تنظيم كرنفال ترفيهي متكامل تضمن الألعاب والأنشطة والهدايا، مع توفير نحو 350 لعبة للأطفال، إلى جانب تنفيذ ورش توعوية حول البيئة الزراعية وبرامج للتوعية المجتمعية.

200 متطوع يشاركون في التنظيم

وشارك في التنظيم الميداني للقافلة نحو 200 متطوع، أسهموا في تنظيم حركة القافلة وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات المختلفة، بما يعكس الدور الفاعل للمتطوعين في دعم جهود التحالف والوصول بالخدمات إلى مستحقيها.

وشهدت القافلة مشاركة مؤسسات بنك الطعام المصري، ومصر الخير، وحياة كريمة، وصناع الحياة، وأبو العينين، والجارحي، وراعي مصر، وبنك الشفاء المصري، ورسالة، وصناع الخير، والأورمان، وأسقفية الخدمات.

وتجسد قافلة «إيد واحدة» بقنا نموذجًا لتكامل جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوحيد إمكاناتها وخبراتها لتقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات الأسر والأطفال والمجتمعات المحلية، والوصول بها إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي قافلة «إيد واحدة» بقنا في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توحيد جهود مؤسساته وتكامل خدماتها، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات الأسر والأطفال والمجتمعات .