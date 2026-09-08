الزمالك يعزز شراكاته التجارية.. اتفاق رعاية جديد مع Dream 2000 وظهور رسمي أمام أبو قير للأسمدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أبرم نادي الزمالك اتفاقًا جديدًا في ملف الرعاية، بعدما أتم مجلس الإدارة خلال الساعات الأخيرة إجراءات التعاقد مع شركة Dream 2000، لتكون ضمن رعاة النادي وتضع علامتها التجارية على قمصان الفرق الرياضية.

ومن المنتظر أن يبدأ ظهور شعار الشركة رسميًا على قمصان لاعبي الزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، التي تقام اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات قليلة من إعلان الزمالك إتمام شراكة أخرى مع شركة TRAVX ترافيل للسياحة، حيث اتفق الطرفان على ظهور شعار الشركة على قمصان الفرق الرياضية بالنادي، بداية من مباراة أبو قير للأسمدة المقرر إقامتها اليوم.