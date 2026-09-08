محافظ القليوبية حول واقعة مديرة المدرسة: لم تقدم ما يثبت دفعها أى مبالغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - حسم الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، الجدل المثار حول جولته المفاجئة على عدد من المدارس، مؤكدًا أن استبعاد مدير مدرسة برقطا الإعدادية لم يكن بسبب ارتدائه «الجلابية»، وإنما لعدم تحركه وطلب الدعم من أى جهة لمعالجة احتياجات المدرسة، والاكتفاء بالمشاهدة.

إعفاء مدير المدرسة لم يكن بسبب ارتداؤه الجلباب

وقال محافظ القليوبية، فى توضيح بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى عقب الجولة: «لم يتم إعفاء المدير من منصبه لارتداء الجلباب ولكن لأنه لم يتصرف ويطلب الدعم من أى جهة واكتفى بالمشاهدة».

ارتداء الجلباب لم يكن سبب الاستبعاد

وكانت واقعة ظهور مدير مدرسة برقطا مرتديا الجلباب خلال الجولة قد أثارت تفاعلًا واسعًا، بالتزامن مع رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بجاهزية المدرسة والنظافة والصيانة، إلا أن المحافظ أكد أن ارتداء الجلباب لم يكن سبب الاستبعاد.

تفاصيل لقاء مديرة مدرسة كفر الجزار

وفيما يتعلق بمديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، أوضح الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، حقيقة ما تردد بشأن إنفاقها ووكيلة المدرسة نحو 18 ألف جنيه من مالهما الخاص على احتياجات المدرسة، بعدما دار بينهما حوار خلال الجولة حول النظافة والمرافق، وأكدت المديرة امتلاكها فواتير ومستندات.

المديرة لم تقدم ما يثبت دفعها أى مبالغ مالية

وقال المحافظ، إن المديرة «لم تقدم ما يثبت دفعها أى مبالغ مالية»، موضحًا أن ما قدمته أثبت أنها خاطبت الإدارة التعليمية عدة مرات بشأن مشكلات المدرسة، وأنها لم تكتفِ بالمشاهدة، كما أن المديرة أخذت مبالغ مالية من المقاول المكلف بإزالة مبنى آيل للسقوط داخل المدرسة.

المديرة حاولت الوصول إلى حلول للمشكلات الموجودة

وأكد محافظ القليوبية، أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد مديرة المدرسة، موضحا أن السبب فى ذلك يرجع إلى أنها حاولت الوصول إلى حلول للمشكلات الموجودة، وخاطبت الإدارة التعليمية عدة مرات دون جدوى.

جولة المحافظ على 4 مدارس أمس

كما أوضح الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح أن الجولة شملت 4 مدارس وليس مدرستين، وكانت حالة المدرستين الأخريين جيدة فى إحداهما وممتازة فى الأخرى.

ويأتى توضيح محافظ القليوبية بعد تفاعل واسع مع تفاصيل الجولة، التى تصدرت خلالها واقعة «الجلابية» فى مدرسة برقطا، وحوار مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير حول مبلغ الـ18 ألف جنيه، مواقع التواصل الاجتماعي، ليحسم المحافظ رواية المحافظة بشأن الواقعتين.