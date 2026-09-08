فرسان الإمارات والنجوم التركية ورافال الفرنسية تتألق فى سماء العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - شهدت فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 مشاركة مميزة لفرق جوية عربية ودولية، من بينها فريق فرسان الإمارات بطائراته الجديدة L-15، وفريق رافال الفرنسي الاستعراضي، إلى جانب فريق النجوم التركية بطائرات F-5.

فرسان الإمارات بطائرات L-15 في سماء العلمين

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة مميزة من خلال فريق فرسان الإمارات، التابع لوزارة الدفاع والقوات الجوية والدفاع الجوي، حيث شارك الفريق بسبع طائرات من طراز L-15، تمثل الإمارات السبع وتحلق تحت راية واحدة.

وأعلن التعليق المصاحب للعرض أن هذه هي أول مشاركة لفريق فرسان الإمارات بطائراته الجديدة L-15 في سماء العلمين، كما تعد المشاركة الثانية للفريق في المدينة، بعدما سبق أن قدم عرضا جويا في عام 2023.

وتقدمت الطائرات السبع أمام منصة العرض، استعدادا لتقديم استعراض جوي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

رافال الفرنسية تشارك للمرة الثانية

وشهدت فعاليات المعرض أيضا مشاركة الطائرة الفرنسية رافال ضمن عرض Rafale Solo Display، حيث أعلنت المعلقة الفرنسية عن مشاركة القوات الجوية والفضائية الفرنسية في فعاليات معرض العلمين.

وقالت المعلقة الفرنسية في رسالتها الموجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور: "السيد الرئيس، سيداتي وسادتي، صباح الخير للجميع. تفخر القوات الجوية والفضائية الفرنسية بوجودها هنا في العلمين، وأن تقدم لكم عرض Rafale Solo Display 2024، نأمل أن تستمتعوا بأداء طائرتنا الجميلة وأداء النقيب روكي الذي يقودها".

وأوضح التعليق المصاحب للعرض أن هذه هي المشاركة الثانية للطائرة رافال في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

وبعد الارتفاع، حافظ الطيار على سرعته العالية ونفذ مناورة Split S، قبل الخروج بالطائرة على ارتفاع منخفض.

النجوم التركية تحضر للمرة الأولى

وفي مشاركة تركية هي الأولى من نوعها في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، أعلن المعلق التركي وصول فريق النجوم التركية، التابع للقوات الجوية التركية، للمشاركة في فعاليات المعرض بطائرات F-5.

وقال المعلق التركي النقيب فاتح صاغلام: "يسعدنا كثيرا أن نكون في مصر، الدولة الصديقة، وها هم أمامكم، الفريق الوطني التركي في سماء الوطن، إنهم النجوم التركية، نجوم تركيا".

وأشار التعليق المصاحب للعرض إلى أن مشاركة فريق النجوم التركية تعد الأولى له في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، بما يجعل ظهوره في سماء العلمين محطة مهمة في سجل مشاركات الفريق.

وتأتي مشاركة الفرق الإماراتية والفرنسية والتركية ضمن العروض الجوية الدولية التي تشهدها النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمشاركة فرق وطائرات من دول مختلفة.