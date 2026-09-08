الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشاهدان عروضا جوية متميزة فى العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي عروضا جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية، إلى جانب فرق جوية من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند.

وتأتي العروض الجوية ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي شهد افتتاح فعالياته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي.

وشهدت العروض مشاركة عدد من الفرق الجوية الدولية، بما يعكس حجم المشاركة الدولية في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.