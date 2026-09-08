أخبار مصرية

الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشاهدان عروضا جوية متميزة فى العلمين

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشاهدان عروضا جوية متميزة فى العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي عروضا جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية، إلى جانب فرق جوية من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند.

 

وتأتي العروض الجوية ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي شهد افتتاح فعالياته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي.

 

وشهدت العروض مشاركة عدد من الفرق الجوية الدولية، بما يعكس حجم المشاركة الدولية في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا