أيمن عبد الموجود متحدثًا رسميًا باسم وزارة التضامن الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 10:37 مساءً -

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنظيم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

ويمتلك عبد الموجود خبرات ممتدة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدرج في عدد من المناصب والمسؤوليات التنفيذية والقيادية، إلى جانب خبرته في ملفات العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشغل أيمن عبد الموجود كذلك منصب المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث يتولى إدارة ومتابعة ملف حج الجمعيات الأهلية، كما سبق له تولي منصب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.