أتلتيكو مدريد ينجح في تجاوز إشبيلية
فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه إشبيلية 3-1 مساء السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بكرة القدم.
أحرز أهداف النادي المدريدي، أيكس باينا في الدقيقتين 4، و33، واديمولا لوكمان في الدقيقة 26. بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد ميجيل سييرا في الدقيقة 66.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا، متقدما على ألافيس، صاحب الرصيد نفسه، بفارق الأهداف، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث وريال مدريد المركز الرابع برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع خوضهما مباراتين فقط، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 6 نقاط في المركز الخامس.
وفي مباراتين أخريين، حقق ليفانتي فوزا كبيرا على ريال بيتيس بنتيجة 5 - 2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 6 نقاط في المركز السادس.
كما تغلب ريال سوسيداد على إسبانيول بنتيجة 2 - 1، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما بقي إسبانيول في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.
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