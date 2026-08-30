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الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه

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  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 1/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 2/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 3/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 4/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 5/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 6/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 7/8
  • الجيزة تستقبل العام الدراسي بـ(22) مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة (455) مليون جنيه 8/8

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 12:41 مساءً - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد بدخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 455 مليون جنيه، أسهمت في توفير 392 فصلًا دراسيًا بما يساعد على خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المدارس الجديدة موزعة على بولاق الدكرور، إمبابة، مدينة السادس من أكتوبر، كرداسة، البدرشين، منشأة القناطر، العياط، والحوامدية، في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وأوضح المحافظ أن دخول هذه المدارس للخدمة سيسهم بصورة مباشرة في تقليل الكثافات، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أراضٍ جديدة لإقامة مدارس تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب.

ووجه الأنصاري باستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، مع التشديد على توفير عوامل السلامة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية، إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات داخل المدارس، خاصة دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات.

كما شدد على ضرورة رفع أي مخلفات بشكل فوري، ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب مع بدء الدراسة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تواصل جهودها لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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