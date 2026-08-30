وزارة التعليم تعلن عقد مقابلات للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 05:29 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية لـ (المجموعة الأولى) من الطلاب المتقدمين لكلٍّ من: مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس ـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الالكترونية بنجاح، على أن تُعقد المقابلات يومي الاثنين 31 أغسطس والثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

خطوات الاستعلام:

الدخول على حساب الطالب عبر منصة التقدم الرسمية:

https://exls.emis.gov.eg/

الاستعلام عن رقم الجلوس وطباعة المستند، والذي يوضح بدقة (موعد، ومكان) المقابلة الشخصية الخاصة بكل طالب.

المستندات المطلوبة أثناء المقابلة:

خطاب التحفيز (مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا).

المستندات الدالة على التفوق العلمي أو الرياضي (إن وجدت).

صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

صورة ضوئية من شهادة الإعدادية أو الشهادة المعادلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تُعقد المقابلات في مقر المدرسة الأقرب لسكن الطالب، وسيتم تنسيق الطلاب وإعلان النتائج النهائية والمدرسة المرشح لها الطالب لاحقًا طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.

ملحوظة هامة:

الطلاب الذين لم يتم تحديد موعد لهم ضمن هذه المجموعة، سيتم تحديد وتحديث مواعيد مقابلاتهم تباعًا خلال الأيام القادمة عبر المنصة الرسمية.