وزير الصحة: (1309) مشروعات لتطوير البنية التحتية الصحية بتكلفة (403) مليارات جنيه منذ 2014

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 01:37 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حصيلة مشروعات البنية التحتية الصحية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2026، والتي بلغت 1309 مشروعات بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 403.46 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الطبية بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 132.42 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 328 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 271.04 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها 75 مشروعًا قوميًّا بتكلفة 209.5 مليار جنيه، توفر 19,047 سريرًا و1,570 حضانة و1,983 جهاز غسيل كلوي، إلى جانب 253 مشروعًا آخر بتكلفة 61.54 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن العام المالي 2025-2026 شهد استلام عدد من المشروعات الصحية المهمة في مختلف المحافظات، من بينها مستشفى حميات الإسكندرية، مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، مستشفى منفلوط المركزي بأسيوط، المجمع الطبي بالأقصر، مستشفى صدر العباسية بالقاهرة، مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة، ومستشفى بني مزار بالمنيا.

كما شملت المشروعات التي تم استلامها أعمال تطوير وتوسعة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والقليوبية وجنوب سيناء والشرقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الضغط عن المنشآت الصحية القائمة.

وأضاف أن الوزارة تستعد خلال العام المالي 2026-2027 لاستلام عدد من المشروعات الحيوية التي وصلت معدلات تنفيذها إلى مراحل متقدمة، من بينها المعامل المركزية بمدينة بدر بالقاهرة، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 99%، والمدينة الطبية بالعبور بنسبة إنجاز 92% للمرحلة الثانية.

كما تضم قائمة المشروعات المستهدف استلامها مستشفيات شبين القناطر، السنطة، بدر المركزي، أبو قرقاص، مغاغة، دار السلام، جرجا، طما، أبو صوير، دهب، رأس غارب، الداخلة، قنا الجديدة ودشنا، بنسب إنجاز تتراوح بين 80% و99%.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الصحية وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير خدمات طبية متقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مع زيادة أعداد الأسرة والحضانات وأجهزة الغسيل الكلوي، وتحديث المستشفيات القائمة وإنشاء منشآت صحية جديدة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي.