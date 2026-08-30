«الداخلية» تجري قرعة الحج العلنية بـ 10 مديريات أمن غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 12:41 مساءً - تبدأ وزارة الداخلية، غدًا الاثنين 31 أغسطس 2026، إجراء قرعة الحج العلنية لموسم 1448هـ / 2027م في 10 مديريات أمن، ضمن الجدول الزمني المحدد لإجراء القرعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتستمر قرعة الحج العلنية خلال الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي طلبات التقديم.

وتُجرى القرعة غدًا في مديريات أمن القاهرة، الجيزة، دمياط، الدقهلية، المنيا، الشرقية، أسوان، السويس، مطروح، والوادي الجديد.

وتستكمل القرعة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر في مديريات أمن الغربية، بني سويف، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، كفر الشيخ، الأقصر، وأسيوط.

وتختتم إجراءات القرعة يوم الأربعاء 2 سبتمبر في مديريات أمن البحيرة، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحر الأحمر، قنا، جنوب سيناء، شمال سيناء، وسوهاج.

وأكدت وزارة الداخلية أن المواطنين المتقدمين يمكنهم حضور القرعة العلنية في مديريات الأمن التابعة لهم، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للحج على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 0227983000.