أخبار اليمن : 900 حريق للاحتلال ومستوطنيه بالضفة

900 حريق للاحتلال ومستوطنيه بالضفة
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تسجيلها 900 حريق أشعلها الاحتلال الإسرائيلي في ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومركباتهم ومنشآتهم، خلال الفترة بين يناير 2023 حتى أغسطس الجاري في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأوضحت الهيئة، في أحد تقاريرها، أن المستعمرين تسببوا في 799 حريقًا، بما يعادل 88.8% من إجمالي الحرائق، فيما تسبب جيش الاحتلال في 101 حريق، ما يمثل 11.2%.
وكشفت المعطيات تصاعد العدد من 217 حريقًا عام 2023 إلى 264 عام 2024، ثم 307 حرائق عام 2025، فيما سُجّل 112 حريقًا خلال عام 2026.
كما أوضحت تركز 552 حريقًا في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة في الضفة الغربية وحدهما، أي 61.3% من الإجمالي، بما يعكس نمطًا منظمًا ومتكررًا يستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم ومقومات بقائهم.
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